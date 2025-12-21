Haberler

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Hatay'ın Kumlu ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın; Kumlu ilçesi Yenimahalle'de yaşandı. Seyir halindeyken motor kısmı yanmaya başlayan araç alevlere teslim oldu. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle aracın tamamını sarmadan kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında araçta hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
