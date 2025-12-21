Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Hatay'ın Kumlu ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın; Kumlu ilçesi Yenimahalle'de yaşandı. Seyir halindeyken motor kısmı yanmaya başlayan araç alevlere teslim oldu. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle aracın tamamını sarmadan kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında araçta hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa