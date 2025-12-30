Haberler

Antakya'da seyir halindeki minibüste korkutan yangın

Güncelleme:
Antakya'da seyir halindeki minibüsün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçta hasar meydana geldi.

Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı alevlere teslim olan minibüste çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki minibüsün motor kısmından alevler yükseldi. Sürücünün durumu fark etmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında araçta hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
