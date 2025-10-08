Haberler

Hatay'da Seyir Halindeki Araç Bariyerlere Çarptı

Adana-Hatay TEM otoyolu'nda seyir halindeyken kontrolünü kaybeden otomobil bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Adana-Hatay TEM otoyolu İskenderun ilçesi mevkiinde yaşandı. İskenderun istikametinde ilerleyen otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluşurken, sürücü yaralandı. Kaza anıysa trafikte seyir halinde olan başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde; seyir halindeki aracın kontrolden çıkarak bariyerlere çakıldığı görüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

