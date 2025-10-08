Hatay'da Seyir Halindeki Araç Bariyerlere Çarptı

Hatay'da seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bariyerlere çarpan otomobilin o anları araç kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Adana-Hatay TEM otoyolu İskenderun ilçesi mevkiinde yaşandı. İskenderun istikametinde ilerleyen otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluşurken, sürücü yaralandı. Kaza anıysa trafikte seyir halinde olan başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde; seyir halindeki aracın kontrolden çıkarak bariyerlere çakıldığı görüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY