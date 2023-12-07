Üye Girişi
Haberler

Hatay'da seyir halindeki araç alev topuna döndü

Son Güncelleme:
Abone Ol

Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı yanmaya başlayan araç alev topuna döndü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Motor kısmı yanmaya başlayan araç alev topuna döndü

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı yanmaya başlayan araç alev topuna döndü.

Yangın, Antakya- İskenderun yolu Belen ilçesi Kıcı mevkkinde meydana geldi. Yabacı uyruklu şahıs idaresindeki Mercedes Benz marka 06 RIY 94 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmı yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını yolun sağına çekerek durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Aracın motor kısmı kısa sürede alev topuna dönerken, bu anlar kameraya yansıdı. Olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yangında araçta maddi hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Belen Hatay İtfaiye Trafik 3. Sayfa Otomobil Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık Bursa su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık İzmir su kesintisi listesi! TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen kimdir? Tiktok kapatılacak mı? Tiktok ne zaman kapatılacak? Tiktok yasaklandı mı? 7 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 7 Aralık Cuma Hutbesi! Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. eleme adayları kimdir? 7 Aralık 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! 7 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? Hangi Yunan adalarına vizeler kaldırıldı? Vizesiz gidilebilen Yunan adaları hangileri? Yunan adalarına vize var mı, vizeler kaktı mı? Yunanistan ile vize anlaşması detayları! Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 11. Bölüm FOX TV CANLI izle! Gazze'de kaç kişi öldü? İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de kaç kişi hayatını kaybetti? Beşiktaş'ta sakat futbolcular! Hangi futbolcular Fenerbahçe maçında oynayamayacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title