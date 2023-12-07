Hatay'da seyir halindeki araç alev topuna döndü

Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı yanmaya başlayan araç alev topuna döndü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Motor kısmı yanmaya başlayan araç alev topuna döndü

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı yanmaya başlayan araç alev topuna döndü.

Yangın, Antakya- İskenderun yolu Belen ilçesi Kıcı mevkkinde meydana geldi. Yabacı uyruklu şahıs idaresindeki Mercedes Benz marka 06 RIY 94 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmı yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını yolun sağına çekerek durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Aracın motor kısmı kısa sürede alev topuna dönerken, bu anlar kameraya yansıdı. Olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yangında araçta maddi hasar oluştu.