Dereye giren 12 yaşındaki çocuk boğuldu

Hatay'da serinlemek için girdiği derede boğulma tehlikesi geçiren çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay; Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yaşandı. Serinlemek için mahalleden geçen dereye giren 12 yaşındaki Hamza Baltacı boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden arkadaşları durumu çevredekilere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye; sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Boğulan çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hamza Baltacı hayatını kaybetti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı