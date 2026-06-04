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Dereye giren 12 yaşındaki çocuk boğuldu

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Hatay'ın Antakya ilçesinde serinlemek için girdiği derede boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki Hamza Baltacı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hatay'da serinlemek için girdiği derede boğulma tehlikesi geçiren çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay; Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yaşandı. Serinlemek için mahalleden geçen dereye giren 12 yaşındaki Hamza Baltacı boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden arkadaşları durumu çevredekilere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye; sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Boğulan çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hamza Baltacı hayatını kaybetti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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