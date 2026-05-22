Sele kapılarak hayatını kaybeden vatandaş son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde şiddetli yağış sonucu meydana gelen selde sulara kapılarak hayatını kaybeden 62 yaşındaki Şahut Kimyonok için cenaze töreni düzenlendi.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da aşırı yağış, sel felaketine neden oldu. Yağışla birlikte su baskınlarının yaşandığı Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde sele kapılarak kaybolan 62 yaşındaki Şahut Kimyonok'un cansız bedeni ekipler tarafından bulundu. Kimyonok için Tekebaşı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kimyonok, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - HATAY

