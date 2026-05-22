Aşırı yağış sonrası aracıyla şarampole devrilen vatandaş son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'da aşırı yağışla birlikte oluşan su birikintisinden dolayı şarampole yuvarlanarak hayatını kaybeden Nedim Harbelioğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da geçtiğimiz gün akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili oldu. Yaşanan yağışla caddeler göle dönerken, sel afeti yaşandı. Yağışla birlikte Defne-Samandağ yolunun Subaşı Mahallesi mevkiinde yolda çökme yaşandı. Çökme esnasında yağışla birlikte oluşan su birikintisinden dolayı şarampole yuvarlanan 31 FH 207 plakalı otomobilin sürücüsü Nedim Harbelioğlu hayatını kaybetti. Harbelioğlu, cuma namazı sonrası Defne ilçesi Değirmenyolu Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve aile bireyleri katıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı