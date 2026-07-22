Motosikletin, scooterli çocuğa çarptığı anlar kamerada

Hatay'da karşıya geçmeye çalışan scooterli çocuk, motosikletin çarpmasıyla yere savruldu. Çocuğun yere savrulduğu anlar kameraya yansıdı.

Kaza, İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. Seyir halinde olan C.T. idaresindeki 31 AZD 681 plakalı motosiklet, karşıya geçmeye çalışan scooterli 8 yaşındaki çocuk Toprak Ö'ye çarptı. Motosiklet sürücüsünün çocuğa çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, çocuk Toprak Ö'ye ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosikletin çarptığı 8 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı