Defne'de trafik kazası: 2 yaralı
Defne ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Yaralılar hastaneye sevk edildi ve tedavi altına alındı.
Kaza; Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan 2 kişiyi itfaiye kurtardı. Yaralı şahıslar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Şahıslar hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
