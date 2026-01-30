Haberler

Defne'de trafik kazası: 2 yaralı

Güncelleme:
Defne ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Yaralılar hastaneye sevk edildi ve tedavi altına alındı.

Hatay'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza; Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan 2 kişiyi itfaiye kurtardı. Yaralı şahıslar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Şahıslar hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY



