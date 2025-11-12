Hatay'da Şantiye Alanında Göçük: Yaralı İşçi Kurtarıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir inşaat şantiyesinde meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bacağında kırık olan işçi hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da şantiye alanında yaşanan göçükte mahsur kalarak yaralanan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde devam inşaat çalışmalarında göçük yaşandı. Yaşanan göçükle birlikte toprak altında sıkışan işçi mahsur kaldı. Yaralı işçiyi fark eden mesai arkadaşları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yaralı işçi, toprak yığınının altından itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bacağı kırılan işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa