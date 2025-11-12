Haberler

Hatay'da Şantiye Alanında Göçük: Yaralı İşçi Kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir inşaat şantiyesinde meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bacağında kırık olan işçi hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da şantiye alanında yaşanan göçükte mahsur kalarak yaralanan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde devam inşaat çalışmalarında göçük yaşandı. Yaşanan göçükle birlikte toprak altında sıkışan işçi mahsur kaldı. Yaralı işçiyi fark eden mesai arkadaşları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yaralı işçi, toprak yığınının altından itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bacağı kırılan işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türkiye'nin yüreğini yakan uçak kazası! Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

20 şehit verdiğimiz uçak kazasıyla ilgili kritik görüşme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lauriente'den Beşiktaş taraftarını sevinçten çılgına döndürecek haber

Yıldız isimden Beşiktaşlıları sevinçten çılgına döndürecek haber
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu

Süreci yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
Leroy Sane Galatasaray'da tartışma yarattı

Galatasaray'da Leroy Sane tartışması: Et misin balık mı?
20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte ilk rapor

20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte olaya ilişkin ilk rapor
Lauriente'den Beşiktaş taraftarını sevinçten çılgına döndürecek haber

Yıldız isimden Beşiktaşlıları sevinçten çılgına döndürecek haber
6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti

6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
Domenico Tedesco, şimdiden son 10 yıla damga vurdu

Yok artık Tedesco! Bunu Mourinho bile başaramamıştı
Bir il bu olayı konuşuyor! Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 genç için karar

Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 gencin akıbeti belli oldu
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Allah senden gani gani razı olsun...

Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Allah senden gani gani razı olsun...
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
TFF, 2025 Süper Kupa final maçının oynanacağı stadı açıkladı

TFF, 2025 Süper Kupa final maçının oynanacağı stadı açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.