Hatay'da samanlıkta yangın: 16 saat süren mücadele

Hatay'da samanlıkta yangın: 16 saat süren mücadele
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir çiftlikteki samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 16 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında saman balyaları zarar gördü, büyükbaş hayvanlar tahliye edildi.

Hatay'da samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla 16 saat süren çalışmayla söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Paşaköy Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikteki samanlıkta yaşandı. Kısa sürede alevlere teslim olan saman balyalarını fark eden işletme çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler. Beside bulunan büyükbaş hayvanlar, itfaiye ekipleri ve işletme çalışanları tarafından boşaltıldı. Alevler, ekiplerin yaklaşık 16 saat süren uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yangında saman balyaları zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular

Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

Okan Buruk ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor'da beklenmedik ayrılık! Takım arkadaşına yenildi, hayallerine veda etti

Survivor'da şampiyonluğa aday gösterilen isim hayallerine veda etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Arda Güler'e Premier Lig'den sürpriz talip

Madrid'de kalacak derken Arda Güler'e bomba talip
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası

Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası
Ece Seçkin'den Jose Mourinho'ya olay sözler: Portekizli bir manyak yüzünden uyuyamıyorum

Ece'den olay sözler: Bir manyak yüzünden uyuyamıyorum
Okan Buruk Süper Lig'den beğendiği kaleciyi açıkladı

Süper Lig'den beğendiği kaleciyi açıkladı: Onu takip ediyoruz
Emeklilik parasıyla internetten aldığı 3 dana 3 günde öldü

Emeklilik parasıyla dana aldı, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü

Berberde tıraş olurken öldürüldü, katil zanlısı tanıdık çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.