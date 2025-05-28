Hatay'da samanlıkta yangın: 16 saat süren mücadele
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir çiftlikteki samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 16 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında saman balyaları zarar gördü, büyükbaş hayvanlar tahliye edildi.
Hatay'da samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla 16 saat süren çalışmayla söndürüldü.
Yangın, Antakya ilçesi Paşaköy Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikteki samanlıkta yaşandı. Kısa sürede alevlere teslim olan saman balyalarını fark eden işletme çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler. Beside bulunan büyükbaş hayvanlar, itfaiye ekipleri ve işletme çalışanları tarafından boşaltıldı. Alevler, ekiplerin yaklaşık 16 saat süren uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yangında saman balyaları zarar gördü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa