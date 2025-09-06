Haberler

Hatay'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antakya'daki çiftlikte çıkan samanlık yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında besihanede bulunan küçükbaş hayvanlar zarar görmeden tahliye edildi.

Hatay'da samanlıkta çıkan yangın, çiftliğe yayılmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Hasanlı Mahallesi'nde bulunan çiftlikte yaşandı. Kısa sürede alevlere teslim olan saman balyalarını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, ekiplerin koordineli müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler, müdahale esnasında besihanede bulunan küçükbaş hayvanlar zarar görmeden tahliye etmeyi başardı. Yangında saman balyaları zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Eczanelerde yeni dönem: Yapılan ölçümler e-Nabız'a aktarılacak

Eczanelerde yeni dönem başlıyor: Artık direkt aktarılacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Mor'un yeni takımı belli oldu

Emre Mor'un yeni takımı belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.