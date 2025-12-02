Hatay'da Samanlık Yangını 10 Saatlik Mücadeleyle Kontrol Altına Alındı
Samandağ ilçesinde bir ahırın samanlık kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 10 saat süren çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, saman balyaları zarar gördü.
Yangın, Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'nde bulunan ahırın samanlık kısmında yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin yaklaşık 10 saat süren uzun uğraşları sonucu çevredeki sirayet etmeden kontrol altına alındı. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken saman balyaları zarar gördü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa