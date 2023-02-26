Hatay'da Sahil Apartmanı depremde böyle yıkıldı 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Sahil Apartmanı'nın yıkıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Sahil Apartmanı'nın yıkıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. İskenderun ilçesinde bulunan Sahil Apartmanı'nın 6 Şubat'ta 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkılmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, sarsıntıların başlamasından kısa bir süre sonra binanın komple yıkılma anı yer aldı. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş İskenderun Hatay 3. Sayfa Haberler

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