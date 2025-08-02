Hatay'da Sağanak Yağışlar Yolları Gölle Dönüştürdü

Hatay'da Sağanak Yağışlar Yolları Gölle Dönüştürdü
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakların göle dönmesine neden oldu. Son 65 yılın en kurak dönemini yaşayan bölgede, yağış sonrası bazı araçlar yolda kaldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağış yollara göle çevirdi. Kuraklığın etkisindeki kentte yağmur sonrası araçların mahsur kaldığı o onlar kameraya yansıdı.

Meteoroloji verilerine göre, son 65 yılın en kurak döneminin yaşandığı Hatay'da geçtiğimiz yıla göre yağış oranında yüzde 64 azalma yaşanmıştı. Kavurucu sıcakların etkili olduğu Dörtyol ve Payas ilçelerinde sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağışın yoğun olduğu ilçelerde trafikte aksamalar yaşanırken bazı araçlarda yolda kaldı. Sağanak yağmurla birlikte araçlarıyla göle dönen vatandaşların o anları kameraya yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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