Hatay'da polis, otogarda esnaf ve vatandaşı uyuşturucuya karşı bilgilendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde esnaf ve vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yaptı. Ekiplerin farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.
Hatay'da polis ekipleri tarafından şehirlerarası otobüs terminalinde esnaf ve vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen çalışmada, terminalde bulunan esnaf ve vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.
Emniyet ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı