Hatay’da Payas-Dörtyol güzergahında otomobil yol kenarına devrildi, 2 kişi yaralandı

Hatay’da Payas-Dörtyol güzergahında otomobil yol kenarına devrildi, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay’da otoyolun Payas-Dörtyol güzergahında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarına devrilerek hurdaya döndü. Kazada yaralanan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hatay'da otoyolda yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, otoyolun Payas-Dörtyol güzergahında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarına devrilerek hurdaya döndü. Kazanın ardından ekipler bölgede çalışma başlatarak gerekli emniyet tedbirlerini aldı. Yaralı 2 şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı