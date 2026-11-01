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Hatay’da Payas-Dörtyol güzergahında otomobil yol kenarına devrildi, 2 kişi yaralandı

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Hatay’da Payas-Dörtyol güzergahında otomobil yol kenarına devrildi, 2 kişi yaralandı
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Hatay’da otoyolun Payas-Dörtyol güzergahında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarına devrilerek hurdaya döndü. Kazada yaralanan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hatay'da otoyolda yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, otoyolun Payas-Dörtyol güzergahında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarına devrilerek hurdaya döndü. Kazanın ardından ekipler bölgede çalışma başlatarak gerekli emniyet tedbirlerini aldı. Yaralı 2 şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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