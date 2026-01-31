Dörtyol'da; maytap, havai fişek, meşale satışı yapanlar denetlendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, patlayıcı madde satışı yapan işyerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 30 Ocak 2026 tarihinde Dörtyol ilçe genelinde patlayıcı madde satışı yapan işyerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimde 137 işyeri kontrol edildi, 144 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. 1 işyerinde toplam 477 adet meşale, 11 adet volkan ve 70 adet maytap ele geçirildi.

Piroteknik maddelerin satışına ilişkin ruhsat ve izin belgesi bulunmadığı tespit edilen bir işyerine 3 bin 705 TL idari para cezası uygulandı. - HATAY