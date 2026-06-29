Tofaş alevlere teslim oldu
Hatay'ın Hassa ilçesinde park halindeyken yanmaya başlayan Tofaş marka otomobil, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi.
Hatay'da park halindeyken alevlere teslim olan Tofaş marka otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Hassa ilçesi Gülkent Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede park halinde olan Tofaş marka otomobil alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı