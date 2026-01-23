Samandağ'da otomobil yangını
Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucu araçta hasar oluştu.
Yangın; Samandağ ilçesi Sutaşı Mahallesi'nde yaşandı. Evin garajında park halinde olan Mercedes Benz marka otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölge itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla aracı sarmadan kontrol altına alındı. Yangında araçta hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa