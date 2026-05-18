İskenderun'da otomobilin motorundan alevler yükseldi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma olmadan söndürüldü. Araçta hasar oluştu.
Yangın; İskenderun ilçesinde Muradiye Mahallesi'nde yaşandı. Park halindeki otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. Yangını fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında araçta hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı