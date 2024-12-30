Hatay'da Park Halindeki İş Makinesi Alevlere Teslim Oldu

Hatay'da park halindeyken alevlere teslim olan iş makinesi kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Samandağ ilçesi Çöğürlü Mahallesi'nde park halinde bulunan iş makinesinde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alınan yangında iş makinesi kullanılmaz hale geldi. İş makinesinde yaşanan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. - HATAY