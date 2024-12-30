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Hatay'da Park Halindeki İş Makinesi Alevlere Teslim Oldu

Hatay'da Park Halindeki İş Makinesi Alevlere Teslim Oldu
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Samandağ ilçesinde park halindeki iş makinesi yangında kullanılmaz hale geldi. Can kaybı ve yaralanma olmadan kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni jandarma tarafından araştırılıyor.

Hatay'da park halindeyken alevlere teslim olan iş makinesi kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Samandağ ilçesi Çöğürlü Mahallesi'nde park halinde bulunan iş makinesinde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alınan yangında iş makinesi kullanılmaz hale geldi. İş makinesinde yaşanan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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