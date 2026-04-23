Arsuz'da ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde kontrolünü kaybeden bir otomobil, park halindeki 3 araca çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Yaralanan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da park halindeki 3 araca çarptıktan sonra takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Arsuz ilçesi Şarkonak Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 3 araca çarparak takla attı. Takla atan otomobil ters dönerek durabildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı