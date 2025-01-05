Hatay'da Park Halinde Bulunan Minibüste Yangın Çıktı
Hatay'ın Defne ilçesinde park halindeki bir minibüs, motor kısmında çıkan yangın nedeniyle alevlere teslim oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Hatay'ın Defne ilçesinde park halinde bulunan minibüs, motor kısmında çıkan yangınla alevlere teslim oldu.
Yangın, Defne ilçesi Gümüşgöze Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede park hakinde olan minibüsün motor kısmı alevlere teslim oldu. Aracın yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Defne itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahaleleri sonucunda söndürüldü. Çıkan yangında araçta maddi hasar oluştu. - HATAY