Otomobilin bagajındaki zuladan onlarca silah parçası çıktı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde durdurulan bir otomobilin bagajında özel bölmeye zulalanmış 80 adet lüks marka tabanca sürgü takımı bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan S.C. tutuklandı.
Hatay'da otomobilin bagaj kısmında zulalanmış lüks markaya 80 adet ait tabanca sürgü takımı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9 Haziran günü Reyhanlı ilçesi Tayfur Sökmen Stadı civarında yürütülen çalışmalarda şüphe üzerine bir araç durduruldu. Yapılan aramada aracın bagaj kısmında özel bölmede zulalanmış 80 adet tabancaya ait lüks marka ibareli namlusu bulunan sürgü takımı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve 1 suç kaydı bulunan S.C, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı