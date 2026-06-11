Haberler

Otomobilin bagajındaki zuladan onlarca silah parçası çıktı

Otomobilin bagajındaki zuladan onlarca silah parçası çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde durdurulan bir otomobilin bagajında özel bölmeye zulalanmış 80 adet lüks marka tabanca sürgü takımı bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan S.C. tutuklandı.

Hatay'da otomobilin bagaj kısmında zulalanmış lüks markaya 80 adet ait tabanca sürgü takımı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9 Haziran günü Reyhanlı ilçesi Tayfur Sökmen Stadı civarında yürütülen çalışmalarda şüphe üzerine bir araç durduruldu. Yapılan aramada aracın bagaj kısmında özel bölmede zulalanmış 80 adet tabancaya ait lüks marka ibareli namlusu bulunan sürgü takımı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve 1 suç kaydı bulunan S.C, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı, işte tam liste

Kenan Doğulu ve Beren Saat dahil 22 ünlü isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm dünya peşinde koşuyor

Bu çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm dünya peşinde koşuyor
Yakın dostlar Kerimcan Durmaz ile Selin Ciğerci de gözaltına alındı

Yakın dostlar da gözaltına alındı
İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 49'uncu duruşma

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 49'uncu duruşma bugün
Dev bankadan altın fiyatları için 'Yok artık' dedirtecek tahmin

Dev bankadan altın fiyatları için "Yok artık" dedirtecek tahmin
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç kaza! 1'i bebek 3 kişi feci şekilde can verdi
Toplu taşımada mide bulandıran olay: Önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler

Mide bulandıran olay! Vatandaşlar yaka paça indirip cezasını kesti
Özgür Özel'in yol haritası netleşti! Yeni parti için tarih belli oldu

Özgür Özel'in yol haritası netleşti! Yeni parti için tarih belli oldu