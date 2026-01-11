Haberler

Kırıkhan'da trafik kazası: 6 yaralı

Kırıkhan'da trafik kazası: 6 yaralı
Güncelleme:
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da otomobil ve hafif ticari aracın çarpışmasıyla yaşanan kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza; Kırıkhan ilçesi Menderes Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan kavşakta; 31 NR 953 plakalı Peugeot marka otomobil ile 31 AVC 75 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yol kenarına uçtu. Kazada araç içerisinde sıkışan 6 yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı vatandaşlar hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
