Haberler

Hatay'da Otomobil Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Hatay'da Otomobil Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Güncelleme:
Antakya çevreyolu otogar kavşağında meydana gelen kazada, bariyerlere çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Araçtan fırlayan motor yol ortasında kaydedildi.

Hatay'da bariyerlere çarparak hurdaya dönen ve motoru yolun ortasına fırlayan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Antakya çevreyolu otogar kavşağında yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol ortasındaki demir bariyerlere çarpan 27 yaşındaki F.Ü. idaresindeki 31 ACK 712 plakalı Hyundai marka otomobilin motoru yola fırladı. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü çevredeki vatandaşlar ve itfaiye tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada hurdaya dönen aracın motoru ve aksamları yolun ortasında gezerken o anları kayıt altına alan motosiklet sürücüsünün tepkisiyse dikkat çekti. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen otomobil, olay yerine gelen çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
