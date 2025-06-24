Hatay'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, jandarma inceleme başlattı.
Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde yaşandı. TOFAŞ marka otomobille karşı istikametten gelen başka bir otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralı şahıslar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiler.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa