Hatay'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi'nde bulunan Fadıl Keskin Bulvarı'nda yaşandı. Cadde üzerinde seyreden otomobille yan yoldan çıkan 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücüler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiler.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa