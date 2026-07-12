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Otomobille çarpışan hafif ticari araç dereye uçtu: 7 yaralı

Otomobille çarpışan hafif ticari araç dereye uçtu: 7 yaralı
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Hatay'ın Belen ilçesinde otomobille çarpışan hafif ticari araç dereye uçtu. Kazada 7 kişi yaralanırken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'da otomobille çarpışan hafif ticari araç dereye uçtu, kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Belen ilçesi bağlı Kozaklı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; otomobil ile çarpışan hafif ticari araç dereye uçtu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri araçlarda bulunan 7 yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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