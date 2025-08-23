Hatay'da Otomobil Bahçeye Uçtu, Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil yol kenarındaki bir bahçeye uçtu. Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da bahçeye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan 31 KMU 81 plakalı Hyundai marka otomobil yol kenarındaki bahçeye uçtu. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
