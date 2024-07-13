Hatay'da otluk alanda çıkan yangında traktör zarar gördü

Hatay'ın Defne ilçesinde otluk alanda başlayan yangında alevlerin sıçradığı traktör zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede park halinde bulunan traktöre sıçradı. Yangını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı traktörde maddi hasar meydana geldi. - HATAY