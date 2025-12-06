Hatay'da otluk alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesi'nde yaşandı. Mahalleeki boş alanda dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın, çevredeki ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarına bir süre daha devam ettiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY