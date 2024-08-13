Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'ın Yayladağı İlçesi'nde bulunan ormanlık alanda çıkan örtü yangını, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Hatay'da ormanlık alanda yaşanan örtü yangını büyümeden söndürüldü.
Yangın, Yayladağı İlçesi Çamaltı Mahallesi Çedenelik mevkinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Kısa sürede büyüyen örtü yangınını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede ağaçları sarmadan kontrol altına aldı. - HATAY