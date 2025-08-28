Hatay'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Hatay'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Güncelleme:
Hatay'da, Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı mevkiinde çıkan yangına itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri karadan müdahale ediyor. Alevler kısa sürede yayıldı.

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Yangın, Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı mevkiinde çıktı. Ormanlık alandan kısa sürede alevler yükseldi. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangına müdahale etmeye başladı. - HATAY

