Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altında
Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.
Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde yaşandı. Yangının fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye; itfaiye ve orman bölge ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin kısa süren çalışmasıyla büyümeden kontrol altına alındı. - HATAY