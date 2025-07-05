Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, Arpalıuşağı Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle çıktı ve yerleşim yerlerinde paniğe sebep oldu.
Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.
Yangın, Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi'nde yaşandı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangından dolayı yerleşim yerinde yaşayan vatandaşlarda paniğe sebep oldu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa