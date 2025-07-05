Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, Arpalıuşağı Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle çıktı ve yerleşim yerlerinde paniğe sebep oldu.

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Yangın, Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi'nde yaşandı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangından dolayı yerleşim yerinde yaşayan vatandaşlarda paniğe sebep oldu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Nilsu Berfin Aktaş Bodrum'da aşk tazeledi

Bodrum'da aşk pozu! Ünlü oyuncu denizde romantizme yelken açtı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhittin Böcek ile eski gelini gözaltında, oğlu aranıyor! 30 milyonluk ev ödemesi dosyada

Detaylar belli oldu! Muhittin Böcek soruşturmasını başlatan alışveriş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.