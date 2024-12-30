Hatay'da Okulun Kazan Dairesinde Yangın Çıktı
Altınözü'ndeki Tokdemir İlköğretim Okulu'nun kazan dairesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Hatay'da okulun kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Yangın, Altınözü ilçesinde bulunan Tokdemir İlköğretim Okulu'nun kazan dairesinde yaşandı. Yangını fark eden okul görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangından dolayı kazan dairesinde hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa