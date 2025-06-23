Hatay'da Odunlukta Yangın: Tüpler Patlamadan Kurtarıldı

Hatay'da Odunlukta Yangın: Tüpler Patlamadan Kurtarıldı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, odunlar kullanılamaz hale geldi.

Hatay'da odunlukta çıkan yangında tüpler patlamadan çıkarıldı.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Karadurmuşlu Mahallesi'nde bir evin odunluk kısmında yaşandı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında odunlar yanarak kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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