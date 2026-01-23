Haberler

Hatay'da nitelikli yağma operasyonu: 4 tutuklama

Hatay'da nitelikli yağma operasyonu: 4 tutuklama

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen nitelikli yağma operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı. Operasyon sonrası kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ile Hatay Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen nitelikli yağma soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

Soruşturmanın son aşamasında, suça karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak 20 Ocak 2026 günü sabah saat 06.00'da, kentte 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

