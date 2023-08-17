Hatay'da mutfak tüpü ve çeşitli eşyalar çalan 2 hırsız yakalandı

Hatay'da meydana gelen iş yeri hırsızlığı ve evden hırsızlık olaylarına karıştığı öne sürülen 2 hırsız polis tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda çalıntı mutfak tüpleri, bakır kablo ve diğer çeşitli eşyalar ele geçirildi.

Hatay'da mutfak tüpü ve çeşitli eşyalar çaldığı öne sürülen 2 hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İskenderun'un Numune Mahallesi'nde meydana gelen iş yeri hırsızlığı ve Dumlupınar Mahallesi'ndeki evden hırsızlık şüphelisi M.Ö., Esentepe Mahallesi'nde gözaltına alındı. Çay Mahallesi'nde meydana gelen iş yeri hırsızlığının şüphelisi C.A. da polis ekipleri tarafından suçüstü gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 2 mutfak tüpü, bakır kablo, kerpeten, hurda demirler, yankeski ele geçirildi. Gözaltına alınan C.A. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, M.Ö. ise tutuklandı. - HATAY