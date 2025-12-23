Haberler

Kumlu'da müstakil ev yangını

Güncelleme:
Hatay'ın Kumlu ilçesinde bulunan bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangında evde hasar oluştu.

Hatay'da müstakil evde çıkan yangın, çevreye sıçramadan söndürüldü.

Yangın; Kumlu ilçesi Muharrem Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil evde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ev zarar gördü. - HATAY

title