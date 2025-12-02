Hatay'da Müstakil Evde Yangın, İtfaiye Ekibi Hızla Müdahale Etti

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, Arsuz ilçesi Üçgüllük Mahallesi yaşandı. Mahallede bulunan 2 katlı müstakil evde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı evin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Çıkan yangından dolayı evde maddi hasar oluştu. - HATAY