Hatay'da Müstakil Evde Yangın, İtfaiye Ekibi Hızla Müdahale Etti

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangın sonucu evde maddi hasar meydana geldi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, Arsuz ilçesi Üçgüllük Mahallesi yaşandı. Mahallede bulunan 2 katlı müstakil evde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı evin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Çıkan yangından dolayı evde maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
