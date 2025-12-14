Kırıkhan'da evin çatı katı alevlere teslim oldu
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir müstakil evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında eşyalar zarar gördü.
Hatay'da çatı katı alevlere teslim olan müstakil evde hasar oluştu.
Yangın; Kırıkhan ilçesi Yeni Mahalle'de yaşandı. Müstakil evin çatı katı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle binaya sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında eşyalar zarar gördü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa