Hatay'da Motosikletli Şahsın Kurşun Yağdırdığı İş Yeri Saldırısı Çözüldü

Hatay'da Motosikletli Şahsın Kurşun Yağdırdığı İş Yeri Saldırısı Çözüldü
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir iş yerini kurşun yağmuruna tutan motosikletli şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı, bir şüpheli ise tutuklandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir iş yerini kurşun yağmuruna tutan ve ardından kaçan motosikletli şahıs, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Motosikletli şahsın iş yerine kurşun yağdırdığı anlar kameraya yansıdı.

Kırıkhan ilçesinde 23 Temmuz günü motosikletli bir şahıs, bir iş yerine kurşun yağdırıp olay yerinden kaçtı. Motosikletli şahsın iş yerine kurşun yağdırdığı ve ardından kaçtığı anlar kameraya yansıdı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışmaları sonucunda, tehdit - mala zarar verme suçunun şüphelileri; N.P., O.B.Ö. ve H.B.T. yakalandı. Emniyet güçlerinin 30 Temmuz tarihinde eş zamanlı olarak şüpheli şahısların bulunabileceği adreslerde yaptığı aramalarda; şarjöre basılı 14 fişek ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan N.P., O.B.Ö. ve H.B.T. gözaltına alındı. Emniyet ekiplerinin H.B.T ile yapılan sorgu sonrasında olayda kullanılan tabanca, 4 fişek ve 1 pompalı olaydan bağımsız ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden N.P. ve O.B.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.B.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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