Hatay'da Motosikletli Kurye ile Esnaf Arasında Tartışma Çıktı

Hatay'da esnaf ile yanından hızla geçen kurye arasında yaşanan tartışma kameraya yansıdı. Motosiklet sürücüsünün 'hayırdır ya' ifadesine sinirlenen yaşlı adamı, çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi.

Olay, Dörtyol ilçesi çarşı merkezinde yaşandı. Bölgedeki bir iş yerinde çalışan motosikletli kurye ile cadde üzerinde esnaflık yapan vatandaş arasında tartışma çıktı. 'Düzgün geçin diye yalvarıyorum size' diyerek hızlı geçilmesine tepki gösteren esnafa sinirlenen motosiklet sürücüsü 'hayırdır ya' diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine esnaf tabureye yöneldi. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine tabure vatandaşın elinden alınarak olay kavgaya dönüşmeden son buldu. Şahıslar arasında yaşananlar ise anbean kameraya yansıdı. - HATAY