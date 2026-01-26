Haberler

Dörtyol'da motosiklet hırsızlığı: 1 kişi tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosiklet ve motorlu testere hırsızlığına karışan E.B. isimli şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Yapılan aramalarda çalıntı motosiklet ile motorlu testere ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen motosiklet ve motorlu testere hırsızlığı olayına karıştığı belirlenen bir kişi, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Dörtyol ilçesinde 22 Ocak günü gerçekleşen motosiklet hırsızlığıyla ilgili olarak Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda olayın şüphelisi olduğu tespit edilen E.B., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin yakalanması sırasında yapılan aramalarda çalıntı motosiklet ile motorlu testere ele geçirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
