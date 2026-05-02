Hatay'da motosiklet tamircileri ile yedek parça satıcıları denetlendi

Hatay'da motosiklet tamircileri ile yedek parça satışı yapan iş yerlerine yönelik geniş çaplı denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla il genelinde faaliyet gösteren iş yerleri denetlendi.

Denetimler çerçevesinde 71 kişi ile 87 motosiklet sorgulandı. Yapılan kontrollerde 6 iş yerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı, 2 iş yerinin ise vergi levhasının olmadığı tespit edildi. Ayrıca bir iş yerinde bulunan bir motosikletin hacizli olduğu ve bu nedenle yakalama kaydının bulunduğu belirlendi.

Eksiklikleri bulunan iş yerlerine idari yaptırımlar uygulanırken, yetkililer denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
