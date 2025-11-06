Hatay'da Motosiklet Kazasında 20 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Dörtyol ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu kontrolden çıkan sürücü Cafer Uğur Talay, kaza yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
Hatay'da devrilerek sürüklenen motosikletin 20 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde yaşandı. 20 yaşındaki Cafer Uğur Talay idaresindeki 31 AZV 887 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle duvara çarparak sürüklendi. Kazada çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerindeki incelemenin ardından, talihsiz gencin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
