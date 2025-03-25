Hatay'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Hatay'ın Payas ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen ambulans, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Hatay'da otomobille çarpışarak yere savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Payas ilçesi İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi mevkiinde yaşandı. Cadde üzerinde; 31 PV 374 plakalı otomobille Mustafa D. İdaresindeki 31 ANZ 920 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa